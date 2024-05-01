Студент Павел Антонов из Уральского Федерального университета создал особый гель, который помогает всем желающим бросить курить. Он пояснил, что идея пришла ему в голову во время пандемии Covid-19.

Антонов подумал, что если существуют дезинфицирующие гели, позволяющие защититься от коронавирусной инфекции, то можно разработать такое же средство, полностью или частично подавляющее желание курить.

В составе геля всегда два ключевых компонента – глицерин и никотин. Последний реально сокращает или даже устраняет полностью тягу к курению, однако многое зависит от дополнительных факторов.

Именно из-за этого многие отнеслись скептически к изобретению геля от курения. Но все же есть и такие, кто поддержал разработку Антонова. За нее он получил Гран-При на конкурсе «Студент года».