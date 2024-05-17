Российская певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, почтила память своего усопшего друга и бывшего продюсера Михаила Кормишина. Выдающийся музыкант ушел из жизни 13 мая. Артистка опубликовала в соцсети архивный снимок с Михаилом и написала несколько трогательных строчек.

«Музыкой он жил. Целиком и полностью. И сегодня, прощаясь с ним, в его 56 лет, увидела, что вдруг он стал выглядеть на 30… светлый и невероятно чистый человек! Я поцеловала его и поняла, что именно в этот момент закончился мой «Трудный возраст». Я буду очень скучать, Дружище», – написала певица.

Михаил Кормишин помог юной Марине раскрыть свой талант. Именно его музыкальное мастерство помогло сделать из песен «Трудный возраст», «Ветром стать» и «Знаешь ли ты» настоящие хиты. По словам артистки, Кормишин был не просто ее продюсером, но и настоящим другом. Он давал ей полезные советы, касающиеся музыкального творчества, и помог сделать самые главные шаги к ее будущей популярности.