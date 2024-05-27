Сон является неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Считается, что во время сна отдыхает весть организм, однако специалисты полагают, что до конца его функция не изучена. Издание Science приводит мнение ученых, что главной задачей сна является очистка мозговых клеток от токсинов и отходов.

Сторонники этой гипотезы считают, что нарушения сна приведут к сбою процессов по очищению мозга. Поэтому возрастают риски возникновения заболеваний мозга, среди которых выделяют болезнь Альцгеймера, деменцию и прочие.

Однако другие ученые считают данную гипотезу неверной. Они ставят под сомнение вышеизложенные доводы, приведя в пример исследование на животных.

В ходе экспериментов на грызунах ученым удалось выяснить, что мозг лабораторных мышей более быстрее очистился от вредных веществ в период бодрствования в сравнении с периодами сна или под воздействием наркоза. Отмечается, что во время обычного или медикаментозного сна количество поступающих к клеткам мозга веществ увеличивается, а вот в период бодрствования – снижается.