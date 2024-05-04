Ученые из Университета Глазго в Великобритании и Северо-Восточного университета в США выяснили, что взаимодействие домашних попугаев с представителями своего вида по видеосвязи помогает пернатым избежать ощущения одиночества. В дикой природе попугаи живут стаями, поэтому при жизни в неволе у попугаев может развиваться депрессия, проявляющаяся чрезмерным хождением туда-обратно и частым выщипыванием перьев.

В своем исследовании специалисты сравнили реакции попугаев на видеозаписи с участием их сородичей и видеосвязь с другими попугаями в режиме реального времени. Данный эксперимент длился на протяжении полугода. Как выяснилось, большинство птиц чаще хотели общаться вживую с другими попугаями, чем просто смотреть видеоролики.

Как рассказали владельцы пернатых, во время созвона птицы приближались к экрану гаджета, чтобы лучше рассмотреть своего собеседника по ту сторону. А заранее записанные видео в меньшей степени привлекали птиц. Они быстрее теряли интерес или вообще оказывались от просмотра.