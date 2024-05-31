Ученые из Университет Кемён в Южной Корее провели исследование и выяснили, что знак Зодиака, под которым родился человек, никак не влияет на его благополучие. Они отметили, что предсказывать судьбу по таким знакам – это то же самое, что бросать монетку.

Для исследования ученые взяли ряд переменных. К ним относятся удовлетворенность жизнью и финансовым положением, симптомы сильного стресса и депрессии, семейное счастье и состояние здоровья.

Выяснилось, что знаки Зодиака совершенно не влияют ни на одну из этих переменных, от которых напрямую зависит благополучие человека. Они оказывают лишь незначительное влияние на неудовлетворенность финансовым положением, однако специалисты назвали это исключением и предпочли не учитывать из-за слишком мизерного эффекта.