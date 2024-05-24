Ученые объяснили, зачем косатки таранят и даже топят лодки

Последние пять лет киты, прозванные убийцами, упорно стараются сломать лопасть руля, а в некоторых случаях утопить как дорогие яхты, так и рыбацкие лодки в береговых водах Испании, Марокко, Португалии и Франции. Их неспровоцированная агрессия в отношении лодок была загадкой – до недавнего времени. Источник: USA Today.

Многонациональная группа экспертов по косаткам, встретившаяся в феврале и спонсируемая правительствами Испании и Португалии, опубликовала отчет, в котором изложена причина поведения китов-убийц и что требуется делать, чтобы остановить это.

По мнению Александра Зербини, эксперта по китообразным, практически все нападения маломерные морские суда – как минимум, 673 случая с 2020 года – с большой вероятностью являлись способом убить время для скучающих молодых косаток. По сути, киты-убийцы хотели поиграть с рулями лодок.

Заключение экспертной группы было представлено спустя две недели после первого в этом сезоне тарана, в результате которого яхта затонул вблизи Гибралтарского пролива. Утром 12 мая группа косаток подкралась к 15-метровой парусной лодке и одновременно ударила по ее рулю, повредив яхту и вызвав течь, после чего она затонула. По данным издания El Pais, оба члена экипажа парусной лодки были эвакуированы на ближайший нефтетанкер.

«Эти нападения всегда начинаются весной, продолжаются летом и прекращаются осенью. Это происходит потому, что косатки и лодки одновременно находятся в одном и том же районе», – объяснила Наоми Роуз, ученая из вашингтонского Института защиты животных, бывшая частью рабочей группы.

«Эта группа косаток взаимодействует с яхтами, потому что они обогащаются этим опытом», – считает Рено де Стефанис, президент организации CIRCE, занимающейся сохранением морской жизни. Де Стефанис изучает поведение косаток более 25 лет, он также присутствовал на собрании ученых в Мадриде.

«Море – очень скучное место для активного животного», – заявил де Стефанис. «Представьте, что ваш пес или кошка всегда могут поиграть с какими-нибудь объектами в доме. Но касаткам, таким же млекопитающим, в море играть особо не с чем, поэтому они хотят поиграть с лодочными рулями».

Опасная игра со скуки

«В целом в таких инцидентах участвовали в основном молодые косатки, более игривые и осмеливающиеся приближаться к лодкам», – сообщил Александр Зербини.

По его словам, однажды какая-то молодая косатка задела головой лодочный руль, и когда тот передвинулся, косатка подумала: «Это весело». После нескольких таких ударов кусок руля откололся, и киту-убийце стало еще веселее, потому что было с чем поиграть.

«Есть документированные свидетельства того, что косатки любят играть с обломками дерева», – добавил Зербини.

Наоми Роуз отметила, что подобное поведение этих китов неудивительно, учитывая, что они обладают культурой, демонстрируют скоординированное поведение, делятся знаниями и имеют долгую память.

«Это очень изощренная вещь – делать что-то только для того, чтобы развлечь себя», – пояснила она.

Нападения косаток – не месть

Интернет-байка 2023 года, будто нападения на лодки возглавляют взрослые самки косаток в отместку за то, что одна из яхт причинила вред молодому киту, не имеет реальных доказательств.

«Вероятно, эта теория придумана людьми, которые часто смотрят голливудские фильмы», – заявил Зербини.

«Несмотря на множество прошлогодних новостных сообщений, в которых высказывалась теория мести матриарха, я тщательно все проверила, и такого не было», – заметила Роуз.

Столкнувшись распространением в СМИ неверной информации о мотивах косаток, она и порядка 80 других морских биологов опубликовали в сентябре 2023 года открытое письмо, в котором заявлялось, что эти сведения неверны.

«Наука пока не может в точности объяснить, почему иберийские косатки занимаются этим, однако мы считаем, что это поведение, скорее, связано с игрой/общением, нежели с агрессией. Необоснованно и потенциально вредно для морских животных утверждать, что они нападают из мести за прошлые обиды или продвигать какую-то подобную мелодраматическую сюжетную линию», – указали в том обращении морские биологи.

В новом испанско-португальском отчете ученых подчеркивается не мстительность косаток и называется причина их скуки – восстановление популяции голубого тунца, на которого активно охотятся киты-убийцы.

Ранее популяция иберийских косаток находится под угрозой исчезновения, отчасти потому, что ее основной добычей был голубой тунец, который долгое время подвергался чрезмерному вылову.

Это значило, что косаткам приходилось проводить много часов за охотой и кормлением, оставляя мало времени для игр, которыми славятся их молодые особи.

Ужесточение критериев рыбной ловли привело к восстановлению популяции тунца в последние годы. Изменение климата также могло сыграть в этом свою роль, поскольку тунец в Кадисском заливе теперь бывает круглый год, а не сезонно. «Такое круглогодичное изобилие тунца означает, что у косаток больше нет необходимости заниматься преследованием каждой встреченной ими рыбы», – говорится в отчете.

По сути, у косаток «появилось свободное время», объяснил Зербини, «поэтому они принялись играть с рулями лодок».

У косаток бывают странные причуды

Группы косаток, в особенности молодые особи, известны своими странными шалостями.

В 1987 году на северо-западе Тихого океана одна группа косаток внезапно приобрела привычку таскать на голове мертвого лосося. В то лето данная причуда впервые возникла и широко распространилась среди группы.

Увлечение шляпами из лосося началось с молодых косаток, но затем распространилось на всех. «К концу лета их носили все, включая взрослых китов», – рассказала Наоми Роуз.

Впрочем, эта шалость вышла из моды так же быстро, как и возникла.

Александр Зербини считает, что увлечение иберийскими косатками лодочными рулями, скорее всего, является схожим увлечением. «Они очень умные и игривые животные», – отметил он.

Любопытно то, что только 15 особей из более чем 40 косаток в этой популяции демонстрируют такое поведение.

«Мы думаем, что косатки что-то получают от этого, они явно развлекаются этим, играют так», – сказал он. «Очевидно, они не понимают, что эта игра может причинить вред яхтам».

Что же делать яхтсменам и рыбакам

Группа ученых обсудила методы удержания косаток от взаимодействия с лодочными рулями. Один из методов, тестируемый Рено де Стефанисом, включает модификацию поверхности и внешнего вида рулевой лопасти.

«Косатки очень робкие и осторожные, а наши пластиковые выступы создают акустические звуки, когда косатки сканируют руль лодки», – заявил де Стефанис. Кроме того, косатки очень опасаются медуз, поэтому добавление выступающих фрагментов позади лопасти руля придает ей вид медузы и должно отпугивать китов-убийц, добавил де Стефанис.

Еще одно возможное средство сдерживания: свешивание в воду тросов с грузами вокруг яхты.

На данный момент участники семинара предложили морякам избегать районов, где с мая по август могут находиться иберийские косатки, держась ближе к берегу на мелководье и отходить как минимум на милю от косаток, начинающих взаимодействовать с их лодками, причем в сторону берега, чтобы ускорить спасательную операцию при потребности.

По словам де Стефаниса, после вынесения рекомендаций маломерным судам о немедленном уходе из района столкновения с косатками, число спасательных операций с поврежденными китами лодками сократилось на 80% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, на 70% снизилось количество взаимодействий, когда косатка касается лодки.