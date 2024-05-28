Финские специалисты Хельсинкского университета провели исследование, касающееся взаимосвязи здорового сна с потребляемыми овощами и фруктами. Результаты исследования ученые опубликовали в издании Frontiers in Nutrition.

Как выяснили ученые, если в рационе человека присутствует достаточное количество овощей и фруктов, то и продолжительность его сна будет иметь нормальные значения – от семи до девяти часов.

Специалисты пригласили для исследования 5 тысяч добровольцев, в возрасте старше 18 лет. Участникам необходимо было заполнить анкеты, в которых они рассказали о своих пищевых привычках, качестве сна и хронотипе.

По итогам анкетирования ученые выяснили, что люди, потребляющие более 400 граммов овощей и фруктов в день, имели нормальный здоровый сон. А респонденты, потребляющие в сутки меньшее количество листовых овощей, корнеплодов, помидоров, огурцов и фруктов, спали значительно меньшее количество часов и имели менее качественный сон.