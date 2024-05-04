Интервальная диета сама по себе не позволяет быстро похудеть. Но если сочетать ее с силовыми и аэробными тренировками, эффективность снижения веса увеличивается на 30 процентов, сообщили специалисты из университета Сфакса в Тунисе.

Они провели исследование с участием 64 женщин. Возраст испытуемых составлял 32 года, а индекс массы тела достигал 35. Женщин разбили на три группы, одна из которых занималась лишь тренировками, вторая практиковала интервальное голодание, а третья сочетала оба метода.

В итоге испытуемые из первой группы избавились в среднем от 5,4 кг, а из второй – примерно 9 килограммов. Наилучшие результаты показали участницы из третьей группы, которые сбросили 11,6 кг.

Помимо этого, ученые отметили позитивное влияние объединения двух методик на уровень сахара в крови, который существенно снизился у третьей группы. Также у них значительно быстрее, чем у остальных уменьшился объем талии.