Группа исследователей из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) в кооперации с зарубежными коллегами смогли раскрыть секрет происхождения необычных метеоритов, состоящих из углистого хондрита, обогащенного металлом. Результаты исследования были опубликованы в Телеграм-канале ГЕОХИ РАН.

Авторы исследования отмечают, что углистые хондриты состоят из примитивного вещества Солнечной системы, содержащие первые твердые частицы. Данные частички были образованы путем конденсации газа солнечного состава. Однако во время изучения химического состава метеоритов Fountain Hills и Sierra Gorda 013 ученые обнаружили некоторые отличия в их структуре от типичных углистых хондритов.

Исследователи решили провести изотопный анализ необычных метеоритов, чтобы узнать об их происхождении больше. Проанализировав изотопный состав кислорода, ученые пришли к выводу, что метеориты были сформированы из облака ударного пара и расплава, образованного во время столкновения ранних планет около 4,562 миллиарда лет тому назад.