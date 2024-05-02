Таинственный манускрипт Войнича, написанный на неизвестном языке во времена позднего Средневековья, считается «святым Граалем» криптографии. Поскольку ни одному ученому до сих пор не удалось приблизиться к пониманию зашифрованного в нем текста. Однако ученые из австралийского Университета Маккуори приблизились к разгадке древней тайны. Об этом в своем материале сообщает издание The Conversation.

Считается, что древний кодекс был написан минимум пятью авторами. При этом они использовали неизвестный науке алфавит и язык. В манускрипте присутствует большое количество иллюстраций, среди которых много обнаженных женщин, небесные светила, различные растения, непонятные диаграммы и аптекарские сосуды.

Австралийские ученые Киган Брюэр и его коллега Мишель Льюис предложили новый взгляд на древний манускрипт. Если ранее считалось, что в трактате речь идет об астрономии и травах, то австралийские исследователи предположили, что древние авторы написали труд о гинекологии.

«Этому не место в рукописи, посвященной исключительно травам или астрономии», – написал Брюэр, комментируя обильное количество изображений голых женщин.

По словам ученых, во времена Средневековья многие авторы манускриптов о «женских тайнах», именно так тогда называли науку о гинекологии, использовали шифр в своих работах. Такой подход был обусловлен тем, что церковная цензура в то время не пропустила бы научный труд, где содержится информация об абортах и других запретных в то время темах.