Группа исследователей спустилась в самую глубокую из известных на планете голубых дыр Таам Джа, расположенную у побережья Мексики. Ученым удалось погрузиться на глубину в 420 метров, однако пещера простирается намного глубже. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers in Marine Science.

Новая экспедиция в Таам Джа позволила ученым погрузиться вглубь морской пещеры на 146 метров дальше, чем во время исследования голубой дыры в 2021 году. Теперь задокументированная глубина Таам Джа находится на отметке в 420 метров, что делает ее самой глубоководной пещерой мира из известных науке.

Предыдущий рекордсмен среди голубых дыр – это «Драконья нора», расположенная в водах Южно-Китайского моря. Ее глубина составляет 301 метр. Ученые предполагают, что голубые дыры на планете могут быть связаны между собой глубоководными туннелями.