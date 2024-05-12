Тунцовые крабы атакуют побережье Сан-Диего

Массово мигрирующие красные ракообразные, замеченные многими наблюдателями близ Сан-Диего, называются тунцовыми крабами, но на самом деле это приземистые лобстеры. В их появлении любопытен тот факт, что мелководье вокруг Южной Калифорнии вовсе не является для них обычным домом. Источник: The New York Times.

Эти ракообразные обычно проживают в открытом океане, в районе мексиканской Нижней Калифорнии. Тем не менее, это уже их второе появление близ американской Калифорнии за шесть лет. По мнению экспертов, тунцовые крабы, возможно, были привлечены в прибрежные каньоны Сан-Диего наполненными питательными веществами океанскими течениями, вызыванными Эль-Ниньо, когда более теплые океаны выделяют дополнительную теплоту в атмосферу, создавая переменные течения и колеблющееся давления над экваториальной частью Тихого океана.

Данное событие может сигнализировать об изменениях климата в регионе. В то же время скопление тунцовых крабов дает ученым и дайверам возможность увидеть близи морское существе, обычно обнаруживаемое разве что в желудке тунца.

Некоторые наблюдения за пришлыми гостями близ Южной Калифорнии приняли неожиданный поворот, например, когда дайверы начали замечать «массовый каннибализм» среди красных ракообразных. Хотя тунцовые крабы обычно питаются планктоном, на донной стадии своего жизненного цикла они также являются оппортунистическими хищниками, что может мотивировать их охотиться на представителей своего вида.

Возникшие из океанских глубин

В Штатах они также известны в качестве красных крабов, лобстеры-криль и лангостиллы. Тунцовые крабы более близки к крабам-отшельникам, чем с «настоящим» крабам, хотя схожие черты с последними у них имеются. Общее название у этих крабов происходит от их пищевой роли для крупных видов животных, таких как тунец, на протяжении «океанского» жизненного цикла.

На заключительной фазе своего существования тунцовые крабы покидают толщу океана и перемещаются ко дну, занимая его уровень чуть выше континентальной коры. На этом этапе они путешествуют сквозь океанские воды вверх-вниз в поисках планктона, что делает этих крабов уязвимыми для приливов, ветров и течений, которые, возможно, и оттеснили их весной этого году в более северные воды.

На дне каньона Скриппс, находящегося близ калифорнийского прибрежного района Ла-Хойя, тунцовые крабы образуют извивающиеся кучи, образованные многими тысячами особей. Для местных морских хищников это легкая добыча. Хотя многие красные крабы в результате становятся обедом для рыб, сотни тысяч их останутся несъеденными, когда источник планктона, за которым они пришли к Калифорнии, уже ослабеет.

Скопление тунцовых крабов в этом году, как и отмеченное ранее, в 2018-м, являются загадкой для науки, отметила Меган Чимино из Института морских наук при Калифорнийском университете. Когда эти крабы появлялись в прошлый раз, ее исследовательская команда выяснила, что их калифорнийский вояж был «связан с нестандартно сильными океанскими течениями вдоль побережья», но пришествие полчищ красные ракообразные не всегда совпадало с Эль-Ниньо.

Чимино считает, что очередное появление тунцовых крабов «сигнализирует о том, что в океане происходит что-то еще».

«Хотя связь между скоплениями тунцовых крабов и Эль-Ниньо в точности неясна, однако, когда мы оцениваем изменение климата, первым приходит на ум повышение атмосферной температуры, но за переменой климата также могут происходить значительные перемены в самом океане», – заявила Чимино. По ее мнению, тунцовый краб представляет собой «вид-индикатор», по которому можно судить об обширных изменениях в океанских течениях и в их составе, что может оказывать воздействия положительного и отрицательного характера на обитателей вод этого региона.

Более холодная вода в каньоне Скриппс не позволит красным крабам продержаться достаточно долго после их прибытия к Сан-Диего. Вскоре последует их массовое вымирание, в результате которого крабы в большом количестве будут выброшены на пляжи, окрашивая песок и прибрежную воду в красный. Впрочем, те же самые течения, что привели это полчище тунцовых крабов к Сан-Диего, могут унести их обратно в океан.

Финальный этап данного вторжения может помочь ученым однажды выстроить систему прогнозирования перспективных вторжений тунцовых крабов. Пока нельзя точно сказать, как долго эти крабы пробудут у берегов Калифорнии и когда они появятся в этих местах вновь. Но в условиях теплеющего океана подобное может происходить чаще, чем предполагается сейчас.