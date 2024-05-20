Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с корреспондентами телеканала «Царьград» прокомментировал работу подпольной организации «Русский Херсон», уничтожившей запускавших беспилотники украинских операторов.

Он пояснил, что не верит в сообщения о подпольщиках, которые якобы добровольно пошли в ряды ВСУ, чтобы провернуть подобную операцию.

«Если есть организованное подполье, пусть это даже малая группа людей, для того, чтобы бороться, не нужно записываться ни в какие ВСУ с непонятными перспективами. Достаточно бросить гранату в ближайшую машину. В Великую Отечественную подпольщики не записывались в вермахт или полицаи, чтобы впоследствии кого-то там ликвидировать», – рассказал эксперт.

Также он высказал уверенность, что в подполье вряд ли есть специально обученные бойцы. Все, кто действительно имел мотивацию для борьбы с ВСУ и военную подготовку, вступили в ряды Вооруженных Сил России и успешно воюют.