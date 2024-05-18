Масштабная коррупция в руководстве Украины и командовании ВСУ не позволила Киеву подготовить укрепления на Харьковском направлении. И эту ошибку он вполне может повторять и на других участках фронта, считает аналитик Роберт Кларк.

Старший научный сотрудник центра Civitas в своей публикации в издании The Telegraph высказал сомнения в том, что ВСУ вообще выстраивали оборону в Харьковской области. Он назвал это грубейшей ошибкой командования украинской армии и тревожным знаком для нее. Стремительное наступление ВС РФ истощило ВСУ и если подобное повториться по всему фронту, поражение Киева станет неминуемым.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступление на Харьковском направлении – это вынужденная мера, которая преследует цель создать «санитарную зону» и предотвратить обстрелы Белгорода. При этом установление контроля над Харьковом на данном этапе не входит в планы ВС РФ.