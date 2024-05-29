Популярный российский ситком «Универ» будет перезапущен с обновленным актерским составом. В настоящий момент уже идут съемки первых серий нового сериала под названием «Универ. Молодые». Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Новый сериал станет одновременно перезапуском и продолжением популярной франшизы. Сюжет сериала будет рассказывать о жизни пяти первокурсников, которые заселяются в общежитие МВГУ. При этом в новой версии сериала зрители снова увидят Павла Владимировича Зуева, решившего вернуться на работу в ВУЗ, а также Вику Бобр, которая после расставания с Антоном Мартыновым с головой ушла в преподавательскую сферу.

В общежитии новых студентов первого курса будет встречать сестра Зои Михайловны – Тамара Михайловна. Помощником коменданта станет известный по прошлым сезонам сериала Кисель. А главным спонсором МВГУ станет Кузя, ставший «пельменным королем». Всего будет снято 20 серий продолжительностью 24 минуты каждая. Дата премьерного показа пока неизвестна.