Китайский производитель смартфонов TCL показал прототип новейшего устройства, которое можно сложить не пополам, как некоторые уже имеющиеся на рынке модели, а в «гармошку». Он сгибается сразу в двух местах.

Диагональ Free-type дисплея составляет 7,85 дюйма, благодаря чему устройство в разложенном виде больше похоже на планшет. При этом производитель использует новейшие технологии LTPO, PLP и Tandem, которые обеспечивают хорошую энергоэффективность. Несмотря на то, что экран очень яркий, заряд аккумулятора используется медленно.

Также бренд TCL установил датчики для 3D-сканирования лица владельца смартфона под дисплей, никаких «монобровей» и других вырезов в его конструкции не предусмотрено.

В настоящий момент неизвестно, когда именно новый смартфон-гармошка появится на рынке. Но прототип работает полноценно, не создавая никаких проблем.