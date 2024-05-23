35-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова долгое время скрывала от общественности рождение второго ребенка. Когда жена знаменитого юмориста все же сообщила о радостном событии в своей жизни, то столкнулась с массой хэйта в свой адрес.

Многие подписчики посчитали, что Брухунова и Петросян воспользовались услугами суррогатной матери, так как Татьяна не публиковала снимков во время второй беременности. Многие сочли, что Брухунова не вынашивала дочку самостоятельно.

На все пересуды Татьяна отреагировала очень резко и эмоционально. Она подчеркнула, что все эти слухи являются смешными, нелепыми и неуместными. Впрочем, знаменитость решила не обращать внимание на мнение хэйтеров, а продолжать радоваться материнству.

Накануне Брухунова опубликовала снимок своей дочери Матильды. Она написала, что вместе с малышкой приехала на прием к врачу.