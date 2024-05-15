Восточная часть Часова Яра оказалась под полным огневым контролем ВС РФ. Группировка ВСУ там теперь находится в оперативном окружении, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на спецслужбы ДНР.

«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», – рассказал источник.

Ранее замглавы ГУР при Генштабе ВСУ Вадим Скибицкий заявил, что падение Часова Яра является только вопросом времени, так как с его обороной возникли серьезные сложности.

Часов Яр, по мнению экспертов из РФ и Украины, является ключом к Славянску и Краматорску. Также он позволит попутно освободить Константиновку и Дружковку, где располагаются крупные гарнизоны ВСУ.

Украинская армия пытается сопротивляться, однако после начала наступления ВС РФ на Харьковскую область часть сил из Часова Яра пришлось перебрасывать к Волчанску.