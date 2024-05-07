Ученые из Университета Барселоны (Испания) провели эксперименты на мышах и открыли несколько необычный способ борьбы со стрессом. Они выяснили, что избавиться от него помогает воздействие света низкой интенсивности.

Мышей на протяжении 4 недель подвергали стрессу, после чего осуществляли лечение с применением фотобиомодуляции.

Специальное устройство для проведения этой процедуры использовалось на протяжении трех недель, по 6 минут в сутки. В субботу и воскресенье лечение не применялось. В результате удалось практически полностью снять вызванное стрессом воспаление мозга, а также полностью или частично устранить когнитивные симптомы.

Ученые уточняют, что воздействие светом низкой интенсивности осуществлялось одновременно на голову и на кишечник подопытных животных.