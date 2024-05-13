Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе молодежного саммита Североатлантического альянса заявил, что в случае поражения Украины восстанавливать ее не будет никакого смысла.

Также он отметил, что приоритетной задачей блока в настоящий момент является налаживание бесперебойной помощи Украине. Цель заключается в том, чтобы обеспечить Киеву «победу».

Если же Украина проиграет, никто восстанавливать ее не будет, так как никакого смысла в этом нет.

Ранее на немецком телеканале Das Erste редактор издания Welt (сайт заблокирован в России) Штефан Ауст заявил, что Украина даже с военной помощью Запада не сможет одержать победу в противостоянии с РФ. Кроме того, Киеву не удастся выйти на границы 1991 года и даже вернуть те территории, которые были освобождены Россией с начала специальной военной операции.