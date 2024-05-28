Жительница британского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, в скором времени отпразднует свое 100-летие. В преддверии своего юбилея Сильвия Могг пообщалась с журналистами BBS News и поделилась секретом своего долголетия.

Как рассказала Сильвия, она родилась в Лондоне в 1924 году. Будучи юной девушкой, она смогла пережить бомбардировки Лондона в период Второй мировой войны. В послевоенные годы поступила в один из колледжей Лондонского университета, где изучала химию и физику.

Длительный период работала преподавателем естественных наук. Когда вышла на пенсию, то увлеклась игрой в бридж. И даже сейчас, несмотря на свой преклонный возраст, продолжает играть в эту игру. Она является членом бирмингемского бридж-клуба и даже получила прозвище – Сильвия-акула.

По словам Сильвии Могг, главным секретом своего долголетия считает свой оптимизм.