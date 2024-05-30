В семейной идиллии Дженнифер Лопес и ее супруга Бена Аффлека произошел настоящий шторм. Знаменитости настолько рассорились, что живут уже отдельно. И во всю уже ходят слухи о назревающем разводе знаменитой пары.

Похоже, что история повторяется вновь. Впервые Джей Ло и Аффлек расстались в 2003 году, но спустя 20-летний перерыв они решились на возобновление своих отношений. Вскоре знаменитости сыграли тайную свадьбу.

Как сообщает источник, приближенный к паре, у них произошел конфликт характеров. Дженнифер все время пытается показать свою идеальную жизнь, а Бену не по душе демонстрация любви на публике и откровения из личной жизни.

Поэтому Бен решил уйти от Дженнифер, так как устал терпеть все это. Но Джей Ло не сдается, она всеми силами пытается спасти их брак, который уже затрещал по швам. И это желание связано не только с сильными чувствами к мужу. Для певицы очень важно сохранение публичного имиджа, а развод может оказать негативное влияние на ее карьеру.