Российская актриса театра и кино Мария Голубкина недавно рассказал, что давно не виделась со своими детьми. У нее есть сын и дочь, достигшие зрелого возраста – Анастасии исполнилось 26 лет, а Ивану уже 22 года. Дети актрисы решили начать новую жизнь за пределами родины. Они переехали в Германию.

Сын Голубкиной пытается построить за рубежом карьеру режиссера, но параллельно он занимается бизнесом. А вот Анастасия публикует в соцсетях множество снимков со своих путешествий. Недавно девушка намекнула о переменах в личной жизни. На безымянном пальце девушке появилось кольцо, очень сильно напоминающее обручальное.

Актриса Мария Голубкина состояла в браке с заслуженным артистом России Николаем Фоменко на протяжении 13-ти лет. Во время совместной жизни у пары родилось двое детей – дочь Анастасия в 1998 году и сын Иван в 2003 году. Мария Голубкина сыграла множество театральных и киноролей. Российскому зрителю актриса известна по ролям в сериалах «Садовое кольцо», «Деревенская комедия», «Москвичка» и другим.