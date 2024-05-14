В годовом выражении спрос на аренду квартир в России сократился примерно на 5 процентов, однако популярность квартир-студий и классических однокомнатных квартир выросла за тот же период на 15%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками «Авито Недвижимость».

По словам руководителя категории долгосрочной аренды сервиса «Авито Недвижимость» Константина Каменева, владельцам недвижимости во многих российских регионах стало проще сдавать жилье в аренду, несмотря на небольшое падения спроса, из-за значительного уменьшения предложений на рынке. Многие россияне начали интересоваться арендой вместо приобретения собственного жилья из-за высоких ставок по ипотеке.

Предложения арендного жилья в среднем по России сократилось сразу на 11%. При этом спрос на арендное жилье вырос в 11 из 39 российских городов. Наибольший рост спроса на арендную недвижимость был отмечен в Хабаровске (+15%), Севастополе (+12%), Калининграде (+11), Владивостоке (+11) и Москве (+6%).