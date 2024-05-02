Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Стольная рассказала, что боль в ногах, особенно в ночное время, а также забывчивость и рассеянность могут указывать на такое заболевание, как атеросклероз.

Атеросклероз представляет очаговое поражение артерий, сопровождаемое возникновением бляшек. Из-за сужения просвета в артериях возникает недостаточность кровоснабжения. Именно атеросклероз является причиной развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

Чаще всего, у атеросклероза нет явных признаков. Однако при прогрессировании заболевания возникают ряд симптомов.

«Поражение артерий сердца, может сопровождаться болью в грудной клетке или «перебоями в работе сердца»; при поражении артерий нижних конечностей – могут быть боли в ногах, особенно в ночное время», – рассказала доктор Стольная.

Специалиста также добавила, что при поражении сосудов головного мозга зачастую у пациентов наблюдается ухудшение памяти, невнимательность, головокружение и шум в ушах.