Специалист британского университета Хартфордших, возглавляющий отдел токсикологии, профессор Роб Чилкотт рассказал, что в последнее время пищевые добавки стали очень популярными среди многих людей. Однако мнение, что они совершенно безвредны, ошибочно. Поэтому употреблять их в неограниченном количестве не рекомендуется, считает эксперт.

Издание Business Insider опубликовало комментарий профессора Чиколтта по поводу употребления БАДов. Как отметил специалист, даже безобидные, на первый взгляд витамины и минералы, способны нанести серьезный вред здоровью, если их прием будет неправильным. Это значит, что употреблять витамины в большом количестве и сочетать их с лекарственными средствами без консультации с врачом опасно для жизни.

В отличие от лекарственных средств, БАДы могут содержать в себе вещества, не указанные в составе. Из-за того, что добавки не проходят такой строгий контроль, как лекарства со стороны Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарствами, в них могут оказаться нежелательные компоненты, не упомянутые в составе. Особо опасными являются добавки с магнием, рыбьим жиром, витаминами С и D.