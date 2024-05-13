Наступление ВС РФ в Харьковской области стало серьезной проблемой для украинских войск. Они и так страдают от нехватки личного состава, но теперь им приходится еще и растягивать силы по линии фронта и перебрасывать дополнительные резервы с не менее важных направлений, пишет издание Sky News.

Автор публикации Дебора Хейнс отмечает, что для Киева стал неожиданностью столь быстрый переход ВС РФ в наступление на новом направлении. Из-за этого существенно повысились риск для ВСУ. Командование украинской армии не в состоянии адекватно ответить на продвижение российских военных. Мало того, оно даже не может предугадать дальнейшие действия Москвы, чтобы разработать новую стратегию противостояния.

Напомним, ВС РФ взяли 12 мая еще 4 населенных пункта в Харьковской области. ВСУ вынуждены отступать с важных позиций, не в силах сдерживать мощный натиск России.