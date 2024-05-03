Симптомы первого переболевшего птичьим гриппом человека

Появились новые подробности о симптомах первого известного случая болезни птичьим гриппом человека, подцепившего вирус H5N1 из-за вспышки заболевания среди молочных коров в Штатах. Источник: Milano Today.

Минсельхоз США принял ряд мер, чтобы замедлить беспрецедентную эпидемию, но ученые определили действия федерального ведомства как «слишком мало и слишком поздно», сообщает Science. Имеются также опасения по поводу отслеживания случаев заражения «птичьим» вирусом, которые могут быть замечены слишком поздно: по мнению экспертов, все могло стартовать еще осенью 2023-го.

Меры, направленные на ограничение распространения H5N1, вступили в силу через месяц после первых выявленных случаев заражения и заблокировали перевозку инфицированных коров между штатами. Но вирус уже заразил фермы как минимум в девяти американских штатах, поэтому запрет «является каплей в море», говорит биолог-эволюционист Майк Воробей из Университета Аризоны. Помимо этого, ученых также беспокоит отсутствие широкомасштабного тестирования вируса – штамма, известного как «клада 2.3.4.4b», губительного для птиц и некоторых диких млекопитающих.

Страны, импортирующие молочный скот из Соединенных Штатов, также обеспокоены. Правительство Канады вынесло решение проводить с 29 апреля тестирование на H5N1 всех молочных коров, поступающих из США, сообщил представитель Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA). В свою очередь Колумбия ограничила импорт говядины из штатов, затронутых вспышкой, хотя случаев заражения H5N1 среди мясного скота официально зарегистрировано не было.

Согласно опубликованному анализу 202 вирусных геномов, проведенному биологом Воробьем и его коллегами, эпидемия в Штатах, вероятно, началась еще осенью 2023-го. Возможно, ее старт пошел с одного случая вирусной вспышки среди диких перелетных птиц.

Симптомы птичьего гриппа у человека

Единственный недавно зарегистрированный случай заболевания человека произошел у работника техасской молочной фермы. Этот мужчина, судя по всему, заразился вирусом другого штамма, который с той поры уже исчез, считает Майк Воробей.

В пока еще неопубликованном исследовании Эндрю Боумана из Университета штата Огайо предполагается, что вирус птичьего гриппа уже широко распространен в Сеодиненных Штатах. Из 150 коммерческих образцов молока, проанализированных в 10 штатах, 58 оказались положительными на H5N1. «Вирус распространился значительно шире, чем мы предполагали», – заметил Боуман.

Что касается симптомов, то они были описаны в направленному редактору «Медицинского журнала Новой Англии» письме за подписью экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) из Атланте, а также экспертов в области здравоохранения из различных техасских агентств.

Симптомы, наблюдаемые к текущему моменту у человека, представляют собой конъюнктивит с кровоизлиянием в оба глаза без нарушений зрения. Дыхание нормальное, сатурация 97%, легкие чистые, жара и респираторных симптомов нет, изменений зрения и прочего нет, уточняют американские эксперты из CDC.

«Работник не сообщил о каком-либо контакте с дикими птицами, домашней птицей или другими больными, либо мертвыми животными, но рассказал о прямом и тесном контакте с молочными коровами, которые выглядели здоровыми, и с коровами из других стад в том же районе Северного Техаса, у которых обнаружились признаки болезни с подтвержденной инфекцией вируса Hpai A (H5N1). По словам мужчины, когда он работал с коровами, то носил перчатки, но не использовал средства защиты органов дыхания и глаз».

Пациенту с птичьим гриппом была рекомендована домашняя изоляция и назначен противовирусный препарат «Осельтамивир» (прим. Discover24: российская торговая марка этого препарата – «Тамифлю») перорально по 75 мг дважды в день на протяжении 5 дней, как и его непосредственным контактам.

«На следующий день, – продолжается описание случая заболевания, – пациент не сообщил о каких-либо симптомах, кроме дискомфорта в обоих глазах. При повторном осмотре врачи обнаружили субконъюнктивальное кровоизлияние в обоих глазах без нарушения зрения. В последующие дни рабочий сообщил о излечении от конъюнктивита без респираторных симптомов, а его родственники остались в добром здравии».