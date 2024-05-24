Певица Вера Брежнева, которая с началом специальной военной операции предала Россию и уехала за границу, осталась без денег и без мужа. Больше ничего она таким шагом не добилась, рассказал шоумен Денис Сорокин «Комсомольской правде».

Он пояснил, что поначалу Брежнева пыталась полностью изменить репертуар и петь за границей на украинском языке. Однако публика на ее концерты не шла, патриотические танцы с украинским флагом тоже мало кого увлекали.

Сейчас у Брежневой нет концертов, а на корпоративы ее не зовут. С мужем Константином Меладзе она развелась, причем тоже, по некоторым слухам, именно из-за политических взглядов. Попытки вернуться к пению на русском языке тоже ничего не дали, так как россияне не простили певице предательства.

«Не могу сказать, что её карьера складывается удачно. Предав Россию, она осталась без средств. Чего она добилась своим решением? Осталась без мужа и денег», – заявил Сорокин.

Ранее стало известно, что расставание с Меладзе прошло со скандалом, поэтому он не хочет даже продюсировать Брежневу.