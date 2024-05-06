В последнем выпуске музыкального шоу «Новая Фабрика Звезд» на телеканале ТНТ, который был посвящен творчеству победителя «Евровидения 2008» Диме Билану, конкурсанты выступали вместе с такими звездами российской эстрады, как Ани Лорак, Севиль, Александр Ревва и другие. При этом Дима Билан после выступления на сцене занял место в жюри.

42-летний исполнитель хита «Молния» оказался очень требовательным и строгим судьей. Дима Билан подверг резкой критике совместное выступление Габриэля Александрова и Севиль на песню «На берегу неба». По мнению звездного члена жюри, молодой музыкант слишком поверхностно относится к выступлению на сцене.

К выступлению Дарьи Кочневой в дуэте с Александром Реввой на песню «Задыхаюсь» у Димы Билана претензий не было. Однако совместное выступление Софьи Полозовой и Ани Лорак на песню «Стань для меня» опять разочаровало звездного члена жюри. Билан заявил, что Софья постоянно «чуть-чуть не дотягивала».

Однако на защиту конкурсантов встал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант заявил, что конкурсантам не следует принимать слова Билана близко к сердцу, ведь члены жюри ценят индивидуальность артиста при исполнении песен.