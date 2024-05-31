Российский певец купил квартиру своей преданной фанатке из Сыктывкара, получившей прозвище «диско-бабушка». Пенсионерка Лидия Уляшова прославилась тем, что попала на видео во время концерта артиста в Сыктывкаре. Женщина очень активно танцевала и веселилась под музыку любимого исполнителя.

После того, как видео танца «диско-бабушки» завирусилось в Сети, Сергей Лазарев захотел узнать о ней подробную информацию. По итогу, выяснилось, что пенсионерка одинока, живет без нормальных человеческих условий и еле сводит концы с концами. Поэтому артист решил позаботиться о ней.

О поступке артиста рассказала помощница пенсионерки Анита Бауэр в передачи «Звезды сошлись». Известно, что Лазарев приобрел жилье для пенсионерки с учетом ее основного пожелания, наличия удобного дивана и телевизора.

Конечно, артист является владельцем квартиры, однако Лидия Уляшова может проживать в ней на постоянной основе. Кроме того, Лазарев позаботился, чтобы пенсионерка получила постоянную регистрацию в Сыктывкаре. Также пожилой женщине в помощь был выделен социальный работник.