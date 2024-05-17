Известная певица Анна Семенович разместила в своем аккаунте популярной соцсети довольно пикантное видео. На кадрах экс-участница группы «Блестящие» предстала в синем купальнике, подчеркивающем ее бюст, и красной пляжной шляпке.

«Нарядилась, залегла в ванную и представляю, что я на море», – подписала знаменитость опубликованное видео.

На кадрах также можно рассмотреть несколько других моделей купальников, лежащих на бортике ванной. Пышногрудая красотка таким способом решила сделать рекламу своей коллекции белья, созданного специально для обладательниц большой груди. Она не стесняется демонстрировать свои пышные формы в купальниках и нижнем белье, а хэйтерам всегда отвечает, что довольна своей внешностью. Линейка белья была создана совместно с брендом Dea Fiori.

Ранее Семенович поделилась, что состоит в отношениях с мужчиной, который мечтает создать с ней семью. По словам артистки, ее возлюбленный не является публичной персоной, поэтому раскрывать его личность она не планирует.