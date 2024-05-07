В Нью-Йорке (ранее – Новгородское) на территории ДНР российские ВКС уничтожили резервы ВСУ, сообщил портал «Военное обозрение».

Авторы публикации отмечают, что после освобождения населенного пункта Очеретино российские ВС получили реальную возможность продвигаться к Новгородскому и Торецку. Именно поэтому Киев предпринимает попытки укрепить западный фланг одной из самых крупных своих группировок на территории Донбасса.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в Нью-Йорк дополнительные силы, чтобы не допустить попадания находящихся там подразделений, однако российские бомбы РБК-500 полностью уничтожили несколько резервных подразделений.

Отмечается, что РБК-500 представляют собой авиабомбы с 15 противотанковыми суббоеприпасами внутри. Каждый из них после взрыва сам находит цель и с дистанции до 100 метров атакует ее расплавленной медью и газом.