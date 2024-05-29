Ошибка в загранпаспорте обошлась российскому туристу в 100 тысяч рублей. 72-летнему мужчине не разрешили вылететь в Турцию на отдых из аэропорта Внуково из-за неправильной транслитерации имени. При этом пограничники изъяли загранпаспорт мужчины. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Эмигрицепс».

Супруга мужчины, которого пограничники не выпустили из России, сообщила подробности неприятного инцидента. Турист лишился возможности отдохнуть в Турции из-за того, что буква «И» в его имени была транслитерирована на латиницу как IA. Примечательно, что 72-летний мужчина в феврале текущего года уже летал в Ташкент по новому загранпаспорту.

Юрист Игорь Косицын прокомментировал для портала TourDom действия пограничников в данной ситуации. По его словам, загранпаспорт нельзя изымать, если звучание имени и фамилии не меняется при разных вариантах транслитерации. Например, имя Юлия можно транслитерировать по-разному, как Yuliya или Iuliia.