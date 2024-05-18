Телеграм-канал True OSINT предупредил россиян о появлении в Сети фальшивого магазина приложений для гаджетов на платформе OS Android. Этот ресурс предоставляет возможность скачать якобы программы российских банков, однако размещены там только трояны и вредоносные файлы.

Адрес фейкового магазина – pllaymarket.ru. Стоит напомнить, что официальный сайт официального плэй маркета от Google находится по адресу play.google.com, однако он в России не функционирует. Для скачивания программ требуется использовать приложение PlayMarket от той же компании Google.

Авторы публикации призывают пользователей скачивать только официальные версии приложений банков и финансовых сервисов. Сделать это можно на RuStore либо на сайтах самих учреждений. Загрузка программ на непроверенных ресурсах грозит потерей всех сбережений, а также утечкой персональных данных.