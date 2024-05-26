Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил о корректировке ударов ВСУ по российским территориям натовскими беспилотниками. Именно поэтому они должны стать законной целью для уничтожения российскими силами.

«Удары по территории России, прежде всего, Крыму и Краснодарскому краю, открыто координируются непосредственно разведывательно-ударными беспилотниками НАТО», – подчеркнул Рогов.

Он также отметил, что разведывательные дроны Североатлантического альянса подготавливают основу для террористических ударов, осуществляемых ВСУ по российским территориям. Их разведданные дают возможность Киеву наносить удары ракетами, морскими беспилотниками или ударными дронами.

И хотя формально натовские дроны дальней радиолокационной разведки находятся над нейтральными водами, они все же максимально близко приближаются к российским границам.