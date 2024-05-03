Незадолго до начала специальной военной операции в 2022 году украинский шоумен Андрей Данилко получил самый крупный гонорар за всю свою карьеру. Об этом порталу News.ru рассказал музыкальный продюсер Евгений Бабичев.

Он отметил, что Данилко в образе Верки Сердючки выступал на закрытом новогоднем корпоративе в Дубае. Там за одно выступление ему заплатили 15 миллионов рублей. И это при том, что до данного мероприятия певец зарабатывал максимум 200 тысяч евро.

Ранее еще один продюсер Сергей Лавров рассказал, что Данилко переживает из-за невозможности выступать в России. Однако он сам «сжег мосты», сперва исполнив композицию «Раша, гудбай» на Евровидении, а затем делая антироссийские заявления уже после начала специальной военной операции.