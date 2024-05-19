Агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщило, что президент страны Эбрахим Раиси мог погибнуть во время крушения вертолета у границы с Азербайджаном.

Журналисты поясняют, что как минимум, жизни и здоровью президента и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана может угрожать серьезная опасность.

Изначально иранское агентство Mehr сообщило, что с главой государства и министром все нормально после жесткой посадки вертолета. Однако затем это сообщение было удалено.

Также иранские власти опровергли ранее сделанные заявления о том, что с экипажем вертолета связывались после крушения.