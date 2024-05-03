Через 25 лет на рынок мобильных телефонов возвращается легендарный аппарат Nokia 3210. Качественные рендерные фото и технические характеристики гаджета озвучил инсайдер Roland Quandt.

Производитель использует процессор Unisoc T107 и оснащает аппарат дисплеем, разрешение которого составит 320 на 240 пикселей. Кроме того, известно об объеме памяти в 64 Мб и поддержке карт microSD до 32 Гб.

Телефон снабдят модемом LTE для поддержки сетей 4G, двухмегапиксельной камерой и слотом под две сим-карты.

По остальным характеристикам и по внешнему виду устройство будет мало отличаться от оригинальной версии. Однако новые опции все же должны сделать его привлекательным для покупателей. Особенно для тех, кто ностальгирует за неубиваемой Nokia. Стоимость новинки составит 90 евро.