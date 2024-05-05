Популярная российская исполнительница Полина Гагарина, по всей видимости, поддерживает человеческие отношения с экс-супругом – фотографом Дмитрием Исхаковым. Подтверждением этого является совместная фотография с ним, которую знаменитость опубликовала в своих соцсетях. Кроме того, рядом с экс-супругами также был запечатлен победитель 12 сезона шоу «Голос» – Богданом Шуваловым.

«Зачем подписывать фото, если это все равно сделают за тебя. Дорогая пресса, мы ждем ваших вариантов», – иронично подписала снимок певица.

Стоит отметить, что Исхаков тоже опубликовал данный снимок на своей страничке и сопроводил его шуточной записью.

«Вот случайно встретился с фанатами. Какие чудесные. Сказали, что они талантливые начинающие певцы и артисты! Удачи ребятам!» – написал фотограф.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков вступили в официальный семейный союз в 2014 году. Через три года совместной жизни артистка родила дочь Мию. Но в мае 2021 года стало известно о расставании пары. Однако они продолжают общаться ради дочери. Недавно бывшие супруги воссоединились на дне рождении Мии.