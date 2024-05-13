Швейцарский рэпер Nemo стал победителем музыкального конкурса «Евровидение-2024», проходившем в Мальмё, Швеция. Артист, будучи на сцене, от волнения и радости нечаянно уронил свою награду – хрустальный микрофон.

Отмечается, что артист на эмоциях по неосторожности сломал свою награду. Поэтому организаторы конкурса заменили сломанную статуэтку на новую. Рэпер Nemo стал победителем, набрав за свое выступление 591 балл.

Музыкальный конкурс «Евровидение-2024» проходил с 7 по 11 мая в шведском городе Мальмё, победителем которого стал певец из Швейцарии Nemo, исполнивший композицию под названием «The Code». Обладателем второго места стал Марко пуришич, выступающий под псевдонимом Baby Lasagna. Третье место занял дуэт из Украины Jerry Heil и Alyona Alyona. Они набрали 453 балла.

Отметим, что российские исполнители не принимают участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» с 2022 года.