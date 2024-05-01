Научное издание PNAS опубликовало результаты исследований ученых Королевского университета в Онтарио, связанных с ожирением. Выяснилось, что человек, страдающий от лишних килограммов, вынужден предпринимать гораздо больше усилий для оценки полезности употребляемой пищи.

При ожирении у человека происходят изменения в головном мозге, из-за которых он не в состоянии без усилий отказаться от вредной пищи – от жирного, сладкого или фастфуда.

В исследовании приняли участие 123 добровольца с нормальным и увеличенным весом. Их попросили сконцентрироваться на здоровой и полезной пище и рассказать о своих предпочтения в еде. Одновременно с этим с помощью МРТ ученые следили за изменениями в активности мозга.

В результате выяснилось, что людям с ожирением требовался серьезный сдвиг такой активности, чтобы отказаться от вредной пищи. Изменения паттернов происходили и у людей с нормальным весом, однако они были незначительными.