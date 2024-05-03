Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале PLOS Medicine, показало, что физическая активность даже в возрасте 55+ в значительной мере улучшает качество жизни.

Учёные из Университета Сиднея в Австралии проведи анализ данных более 11 тысяч женщин в возрасте от 47 до 52 лет на момент исследования. Они оценили качество их жизни по шкале PCS, а психоэмоциональное состояние по шкале MCS.

Как выяснили специалисты, женщины, уделяющие более 150 мнут в неделю физической активности, имели более высокое качество жизни, чем у дам с более низкими физнагрузками. Причем это наблюдалось как у женщин, занимающихся физической активностью на протяжение 15 лет, так и тех, кто пришел к активности ближе к 55 годам.

Ученые отмечают, что качество жизни было намного лучше при активных физических нагрузках даже при учете социально-экономических факторов и хронических болезней.

По итогу ученые пришли к выводу, что даже начав физическую активность в зрелом возрасте, от 50+, женщины способны в значительной мере улучшить качество своей жизни.