Украинская певица Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко) во время генеральной репетиции международного музыкального конкурса «Евровидение – 2024» упала на сцене. Видеозапись инцидента распространилась в Сети.

Во время выхода на сцену украинская артистка запуталась в своем костюме и упала. Однако Савраненко быстро поднялась. Очевидцами такого конфуза были 15 тысяч человек, которые приобрели билеты на открытую репетицию. Некоторое комментаторы отметили, что падение на сцене певицы, представляющей Украину, является дурным знаком.

Известно, что Alyona Alyona выступит дуэтом с другой известной украинской певицей Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева). Они исполнят композицию «Teresa & Maria».

В этом году состоится 68-й песенный конкурс «Евровидение». Мероприятие пройдет в Швеции в городе Мальмё в период с 7 по 11 мая. Первый полуфинал и второй состоятся 7 и 9 мая соответственно. А вот финальная часть «Евровидения» пройдет 11 мая.