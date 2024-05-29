Исполнитель популярных хитов «Я тебя люблю» и «Сумасшедшая», набравших в Сети сотни миллионов просмотров, российский певец Алексей Воробьев опубликовал на своей страничке в соцсети небольшой видеоролик из своего американского дома, на котором фанаты артиста заметили флаг США. Об этом в своем материале сообщает издание «Комсомольская правда».

Алексей Воробьев принимал участие в съемках таких популярных развлекательных телепроектов, как «Страна талантов» и четвертый сезон шоу «Маска». Певец активно выступает в России, но проживает он в Соединенных Штатах Америки. При этом родину артист посещает только по рабочим вопросам, чтобы принять участие в очередном проекте.

Недавно Воробьев опубликовал ролик, на котором он решил показать фанатам, как он играет со своей собакой дома. Однако поклонники артиста обратили внимание на флаг США, который висит на стене в одной из комнат. В настоящий момент певец никак не прокомментировал замечание своих фанатов.