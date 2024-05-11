Сибирский крестьянин Григорий Распутин благодаря своим предсказаниям стал близким другом царской семьи Романовых. Он пророчил падение Российской Империи, если Николай Второй будет свергнут человеком дворянских кровей и оказался прав, так как вождь революции Владимир Ленин был потомственным дворянином.

Сбылись и продолжают сбываться прямо сейчас и другие предсказания Распутина. Он предрек распад СССР и точно рассчитал сроки его существования, предсказал блокаду Ленинграда и его переименование, гибель «от неведомого огня» Хиросимы и Нагасаки, а также полет в космос Юрия Гагарина. При этом он назвал Юркой человека, который «взойдет к звездам», то есть точно угадал его имя.

Кроме того, Распутин предсказал ядерные катастрофы в Чернобыле и японской Фукусиме. Сейчас сбываются его прогнозы, связанные с различными природными катаклизмами. Так, провидец заявлял, что «роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег», предрекал увеличение числа землетрясений, говорил, что «земли и воды раскроются и их раны поглотят людей и скарб».