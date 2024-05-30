Популярный российский актер Гоша Куценко пригласил на премьерный показ нового фильма, в котором он сыграл главную роль, обеих своих жен с детьми. При этом артист удивил своих фанатом внешним видом. Звезда предстал перед публикой весьма располневшим и с усами. Об этом в своем материале сообщает издание «Комсомольская правда».

Перед премьерным показом картины «Непослушники», которая выйдет в широкий прокат уже 6-го июня, Гоша Куценко произнес речь. По его словам, фильм вышел очень светлым и добрым. По сюжету картины главный герой – бывший уголовник принимает постриг в монастырь, чтобы искупить грехи прошлого. Однако тихая и размеренная монастырская жизнь кардинально меняется с прибытием в обитель четверых хулиганов из детского дома.

«Они звали меня папа. Мои дочки ревновали. Свою роль в этой картине я посвящаю дочкам Полине, Свете и Жене. И, конечно, всем детям на Земле», – заявил артист.

Поддержать артиста на премьеру пришли его обе супруги – Мария Порошина и Ирина Скриниченко. От первого брака у актера появилась дочь Полина, а вторая жена подарила Гоше Кученко еще двух дочерей – Свету и Женю.