Психотерапевт и сексолог Андрей Булах рассказал, что в некоторых случаях оргазм может быть опасен для здоровья человека. Специалист отметил, что во время беременности, в послеоперационный период, во время приема стимуляторов для поддержания эрекции оргазм может привести к серьезным последствиям.

В случае с беременностью, оргазм может стать причиной отслойки плаценты и возникновения низкого предлежания плода. В результате у женщины может возникнуть кровотечение опасное для ее жизни, и жизни плода. В некоторых случаях моет даже возникнуть выкидыш.

Также занятие сексом не рекомендуется в послеоперационный период, так как оргазм может привести к внутреннему или внешнему кровотечению в организме. Кроме того, прием препаратов для эрекции противопоказан мужчинам с заболеваниями сердца.