Известная певица Нюша после известия о разводе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым, решила сменить свой имидж. Знаменитость появилась на публике в совершенно нехарактерном для нее образе. Соответствующий снимок певица опубликовала на своей страничке в социальной сети.

33-летняя артистка выбрала рваные джинсы свободного стиля, белую футболку и черную кожаную куртку. В качестве аксессуаров знаменитость предпочла темно-синие солнцезащитные очки и бирюзовую маленькую сумочку. Нюша гладко зачесала волосы назад, а макияж сделала с акцентом на губы, остановив внимание на красной помаде.

Поклонники оставили массу восхищенных комментариев под снимком певицы. Многим пришелся по вкусу новый имидж артистки.

«Я в восторге от нынешней Нюши. Классный имидж», «Выглядит супер», «Иногда людям, чтобы быть собой, нужно развестись», – написали фанаты певицы.

Анна Шурочкина (настоящее имя Нюши) и Игорь Сивов в скором времени официально перестанут быть мужем и женой. В 154-й мировой судебный участок Хорошевского района Москвы поступило заявление о расторжении брака. Исцом выступила певица. Дата слушаний по делу пока не известна.