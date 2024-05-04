Затонувшее 1 мая 1909 года «проклятое» судно Adella Shores обнаружено, сообщили представители Исторического общества кораблекрушений Великих озер.

Они опубликовали фото бесследно исчезнувшего 115 лет назад корабля и рассказали, что найти его удалось еще в 2021 году с применением гидролокатора. Обнаружили судно два брата, один из которых занимает пост директора военно-морских операций. Корабль находился на глубине 298 метров в озере Верхнее.

С тех пор удалось выяснить множество подробностей о судне, а также о катастрофе.

Выяснилось, что перед отправкой в первый рейс о борт корабля была разбита бутылка не с вином, как требуют давние традиции, а с водой. Именно поэтому судно назвали «проклятым». Это название оно оправдало. Сперва корабль дважды садился на мель и терпел крушение, а затем исчез.

Он доставлял в порт назначения груз соли и шел следом за крупным грузовым судном, разбивавшим льды и расчищавшим путь. Однако внезапно из-за порыва ветра он сменил курс и пропал. По мнению капитана корабля, Adella Shores затонул, но из 114 членов экипажа найти не удалось никого.